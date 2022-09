மதுரை எய்ம்ஸ்..ஜே.பி நட்டா தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாரே.. மானத்தை காப்பாத்துங்க..எல்.முருகன்

Trichirappalli

திருச்சி: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான ஆரம்ப கட்டப்பணிகள் 95 சதவிகிதம் நிறைவடைந்துள்ளதாக பாஜக தலைவர் ஜே.பி நட்டா கூறியதாக அமைச்சர் எல்.முருகன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுவதற்கு லோன் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்து போடுவது உள்ளிட்ட 95 சதவிகித பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாகத்தான் ஜே.பி நட்டா தெரிவித்ததாகவும் எல்.முருகன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க வேண்டும் என அரசியில் கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்துவந்தன. இதன் பலனாக அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. ஆனால் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது.

கடந்த சட்டசபைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது கூட உதயநிதி ஸ்டாலின் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டிட செங்கல் என கூறி பிரச்சாரம் செய்தார். இந்த பிரச்சாரம் தமிழக மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.

மதுரை எய்ம்ஸ் செங்கல் கூட இல்லை.. 95% பணி முடிந்ததா? ஜேபி நட்டாவின் பச்சை பொய்- எம்.பிக்கள் காட்டம்

Minister L. Murugan has explained that BJP President JP Nadda has said that the initial construction work for Madurai AIIMS Hospital is 95 percent complete. L. Murugan also explained that JP Nadda said that 95 percent of the work, including signing the loan agreements for the construction of the AIIMS hospital, has been completed.