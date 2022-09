அப்பா என்னை விட்டு போய்ட்டீங்களே! உறவினர்கள் முன் புரண்டு அழுத மகன்! அப்பறம் நடந்தது தான் ட்விஸ்டே!

Trichirappalli

திருச்சி: திருச்சி அருகே, பெற்ற தந்தையை கொலை செய்துவிட்டு, ஒன்றும் தெரியாததுபோல், அவரின் இறுதி சடங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்த மகனை, போலீசார் கைது செய்த சம்பவம், பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்சி மாநகரம் தென்னூரில் உள்ள சின்னச்சாமி நகரை சேர்ந்த முருகன் என்பவர், முறுக்கு சுடும் 'தொழில் செய்து வந்துள்ளார். இவரின் மனைவி சாந்தி. இந்த தம்பதியருக்கு இரண்டு மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனர். இவருடய மூத்த மகன் விஜயகுமார், லோடு மேனாக பணியாற்றி வருகிறார்.

மது போதைக்கு அடிமையான முருகன், தினந்தோறும் மது அருந்தி விட்டு, குடும்பத்தில் உள்ளவர்களிடம் சண்டையிட்டு வந்துள்ளார்.

The incident of police arresting the son who arranged for his father's funeral after concealing the murder of his father near Trichy has caused a great shock.