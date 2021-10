பிரசாந்த் கிஷோர் ஆலோசனை கேட்கும் நிலை ராகுல் காந்திக்கு இல்லை.. திருநாவுக்கரசர் தடாலடி

Trichirappalli

oi-Veerakumar

திருச்சி: பிரசாந்த் கிஷோரின் ஆலோசனைகள் பெற்று செயல்படும் அளவிற்கு ராகுல்காந்தி நிலைமை இல்லை என்று திருச்சி லோக்சபா உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசு தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி மாவட்டம், திருவெறும்பூரில் உள்ள பெல் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தொடர்ந்து லாபத்தில் இயங்குவதற்கான வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து பெல் அதிகாரிகள் மற்றும் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளை சந்தித்து திருச்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆலோசனை நடத்தினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் கூறியதாவது:

