பார்வை பறிபோனதால் கலங்கிய மாணவி..மீண்டும் பார்வை கிடைக்க உதவிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்! எப்படி தெரியுமா?

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகநேரி மாரியம்மன் கோயில் வடக்குத் தெருவை சேர்ந்தவர் சரவணன். . இவரது மகள் சரோஜா(16). இவர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 9-ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். மாணவி சரோஜாவுக்கு திடீரென கண் பார்வை பறிபோனது.

இந்த சிறு வயதில் மகளுக்கு கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்டதால் அவரது பெற்றோர்கள் மிகுந்த வேதனை அடைந்தனர். மேலும், இவர்களது குடும்பம் ஏற்கனவே வறுமையில் வாடியதால் என்ன செய்வது என தெரியாமல் திகைத்து நின்றனர்.

English summary

A blind student from Arumuganeri has regained his sight with the help of Minister Anita Radhakrishnan. People praised the minister for helping the student get sight in a timely manner