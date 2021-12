தூத்துக்குடி அருகே பேருந்து படியில் பயணம் செய்தவர் பலி.. நெஞ்சை பதறவைக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியீடு

Tuticorin

oi-Udhayabaskar

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டபிடாரம் அருகே தனியார் பேருந்தின் படிக்கட்டில் நின்று பயணம் செய்த பயணி ஒருவர் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதியம்புத்தூரில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு சென்று கொண்டிருக்கும்போது திடீரென வலிப்பு வந்ததால் தவறி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது.

தஞ்சை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி.. விபத்தில் சாலையின் நடுவில் அமர்ந்திருந்த 3 பேர் பலி

தனியார் பேருந்தில் இருந்து இளைஞர் முருகன் தவறி விழும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அப்பகுதி மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

A passenger who was traveling on the steps of a private bus near Ottapidaram in Thoothukudi district has fallen and died. The people of the area have been shocked by the CCTV footage of youth Murugan falling from a private bus.