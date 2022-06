கள்ளக்காதல் ஜோடியின் பெரிய மனசை பார்த்தீங்களா.. தற்கொலை கடிதத்தில் தாராளம்.. கடுப்பில் குடும்பங்கள்

Tuticorin

oi-Nantha Kumar R

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே வெள்ளாரத்தில் வீட்டில் இருந்து மாயமான கள்ளக்காதல் ஜோடி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது. தற்கொலை செய்வதற்கு முன்பு அவர்கள் எழுதி வைத்திருந்த உருக்கமான கடிதம் போலீசாரிடம் சிக்கியது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே வெள்ளாரம் கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த முருகேசன் மகன் மயிலேறி (40). இவருக்கு திருமணமாகி இரு மகன்கள் உள்ளனர்.

அதே கிராமத்தை சேர்ந்த செல்வமணி மகள் மகராசி(33). இவருக்கு திருமணம் ஆகி 3 மகன்கள் உள்ளனர். ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள என்பவதால் இருவருக்கும் இடையே பழக்கம் இருந்தது.

English summary

A illegal affair couple committed suicide by drinking poison near Ottapidaram in Thoothukudi district. The letter they had written before committing suicide was confiscated by police.