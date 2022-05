மகளை வளர்க்க மாறுவேடம்! 30 ஆண்டுகளாக ஆணாக மாறிய பெண்!தூத்துக்குடியில் நெஞ்சை உருக்கும் உண்மை சம்பவம்

Tuticorin

oi-Nantha Kumar R

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் திருமணம் முடிந்த 15 நாளில் கணவரை இழந்த நிலையில் மகளை வளர்க்க 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆணாக மாறி தவவாழ்வு வாழும் நெஞ்சை உருக வைக்கும் சம்பவம் நடந்துள்ளது.

தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் பணம்பறிக்கும் நோக்கில் சமூக வலைதளங்களில் ஆண்கள் பெண்கள் போல் நடித்து மோசடியில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதை நாம் அடிக்கடி கேள்வி பட்டு இருக்கிறோம்.

ஆனால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் தனது மகளை வளர்க்க ஆணாக மாறி யாருக்கு சந்தேகம் வராதபடி 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தவவாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

In thoothukudi, the woman, who lost her husband at the age of twenty, has been living as a mother to mother and father to father for more than 30 years, changing her appearance into a man to raise her only daughter.