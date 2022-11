சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கு: மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை அதிரடி உத்தரவு

Tuticorin

oi-Mani Singh S

தூத்துக்குடி: சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கில் சிபிஐ தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகை மனுவை தள்ளுபடி செய்த கீழமை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்து மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை அறிவித்துள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்த ஜெயராஜ், அவரது மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் கடந்த 2020 ஜுன் மாதம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

பிறகு, போலீசார் தாக்கியதில் 2 பேருமே அடுத்தடுத்து உயிரிழந்துவிட்டனர்.

ட்விஸ்ட்.. சாத்தான்குளம் வழக்கு விசாரணையை கேரளாவுக்கு மாற்றகோரிய மனு தள்ளுபடி.. சுப்ரீம்கோர்ட் அதிரடி

English summary

The Madurai High Court has quashed the order of the lower court dismissing the chargesheet filed by the CBI in the Satankulam father-son murder case.