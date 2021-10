பயந்து போய் இருக்காங்க.. அதிமுக, பாஜகவிற்கு கனிமொழி எம்பி கொடுத்த பதிலடி

Tuticorin

oi-Velmurugan P

தூத்துக்குடி: எதையும் செய்யாதவர்கள் தி.மு.க ஆட்சி செய்வதை பார்த்து பயந்து போய் தான் தி.மு.க ஆட்சி ஏதும் செய்யவில்லை என பேசி வருகிறார்கள் என கோவில்பட்டி அருகே கனிமொழி எம்பி பேசினார்.

10 ஆண்டுகள் அதிமுக ஆட்சியில் செய்யாததை 100 நாட்களில் செய்தவர்தான் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் என்றும் தூத்துக்குடி தொகுதி எம்பி கனிமொழி தெரிவித்தார்.

காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட தீத்தாம்பட்டியில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது. ஊராட்சி மன்ற தலைவர் டி.பெரியசாமி தலைமையில் நடந்தது. இதில், சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கனிமொழி எம்.பி., சமூக நலம் - மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் பி.கீதாஜீவன் கலந்து கொண்டு கிராம மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தனர். தொடர்ந்து அந்த ஊராட்சி சேர்ந்த பொதுமக்கள் தங்கள் ஊராட்சியில் உள்ள பிரச்சினைகளை தெரிவித்தனர்.

கணவர் செக்ஸ் தொல்லை.. 2 குழந்தைகளை தவிக்க விட்டு.. இளம்பெண் தற்கொலை.. திருப்பூரில் சோகம்!

English summary

Kanimozhi MP near Kovilpatti said that those who did nothing were scared to see the DMK ruling and were saying that the DMK had not done anything.