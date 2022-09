தாலி கட்டப்போற நேரத்தில்.. மாப்பிள்ளைக்கு நேர்ந்த விபரீதம்.. போராட்டத்தால் பரபரத்த தூத்துக்குடி

Tuticorin

oi-Jackson Singh

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் திருமண நாளன்று மணமகன் மர்மமான முறையில் மரணம் அடைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தலையில் வெட்டுக் காயம் இருந்த போதிலும், இதை விபத்து வழக்காக போலீஸார் பதிவு செய்யாததால் அவரது உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டன்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெகதீஷ் (27). தூத்துக்குடி உப்பளத்தில் வேலை செய்து வந்த இவருக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் நேற்று காலை திருமணம் நடைபெறுவதாக இருந்தது.

English summary

In Tuticorin, Man Dies mysteriously on his Marriage Day as police said it was accident but his relatives claim it was a murder.