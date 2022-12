ஆர்.என்.ரவிக்கு வக்காலத்தா? “ஐ டோண்ட் கேர்”.. உடனே கையெழுத்து போட அவசியம் இல்லை - தமிழிசை தடாலடி

Tuticorin

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தூத்துக்குடி: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு ஆதரவாக தான் பேசுவதை வைத்து அவருக்கு வக்காலத்து வாங்குவதாக யார் கூறினாலும் தனக்கு கவலை இல்லை என்று தெலுங்கானா, புதுச்சேரி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் தெரிவித்து உள்ளார்.

தென்காசியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்பதற்காக புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தூத்துக்குடி விமான நிலையம் வருகை தந்தார்.

அப்போது தனக்கு காவல்துறையினர் வழங்கிய மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார். தொடர்ந்து தன்னை வரவேற்க வந்திருந்த பொது மக்களிடம் சென்று சிறிது நேரம் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் கலந்துரையாடினார்.

மணக்குள விநாயகரை தேர் போல வழிநடத்திய யானை லட்சுமி! கண்ணீர் விடும் புதுச்சேரி வாசிகள்! தமிழிசை அஞ்சலி

English summary

Telangana and Puducherry Governor Tamilisai Soundrarajan has said that he does not care if anyone says that he is supporting for Tamil Nadu Governor RN Ravi by speaking in support of him.