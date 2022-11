6 வருஷ காதல்! கயத்தாறில் "கழுத்தறுத்த" காதலன்.. வேறு பெண்ணுடன் திருமண ஏற்பாடு.. பெண் தர்ணா

Tuticorin

Vishnupriya R

தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டி அருகே கயத்தாறு தாலுகா அலுவலகம் முன்பு காதலுடன் சேர்த்து வைக்கக் கோரி பெண் ஒருவர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே கயத்தாறு உள்ள சால்நாயக்கன்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் லட்சுமண பெருமாள. இவரது மகள் எபிலாதேவி. இவரும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் என்பவரும் கடந்த ஆறு வருடங்களாக காதலித்து வந்துள்ளனர்.

கல்லூரி படித்த போது இருவருக்கும் காதல் பற்றி கொண்டதாக தெரிகிறது. எபிலாதேவியை திருமணம் செய்து கொள்வதால் பாலமுருகன் பல முறை உறுதி அளித்ததாக தெரிகிறது.

English summary

Woman sit in agitation after her lover cheats her in Tuticorin and tries to marry another girl on November 7.