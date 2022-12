கல்யாணமாகி 3 மாசம் தான்! கிணற்றுக்குள் கை காலை கட்டி.. கணவனை தவிக்க விட்ட ராஜீ! சிக்கும் ‘புள்ளி’!

Vellore

வேலூர் : வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு பேரணாம்பட்டில் காதல் திருமணம் செய்த 3 மாதத்தில் புதுபெண்ணின் முகம், கை, கால்களை துணியால் கட்டிபோட்டு கிணற்றில் தள்ளி கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து ஆர்டிஓ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு திரு.வி.க நகரை சேர்ந்தவர் ராஜா, கூலித்தொழிலாளி. இவரது மகள் ராஜேஷ்வரி . இவர் பேரணாம்பட்டு ரங்கம்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீதர் என்பவரை கடந்த 2 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், இருவரும் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு பெற்றோர் சம்மதமின்றி காதல் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். ராஜேஸ்வரி மற்றும் ஸ்ரீதர் இருவரும் ஸ்ரீதரின் வீட்டார் குடும்பத்துடன் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர்.

