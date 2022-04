பாமக 2.0.. வன்னியர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு.. தமிழக அரசு நிச்சயம் வழங்கும்.. அன்புமணி ராமதாஸ் நம்பிக்கை!

Vellore

oi-Rajkumar R

ராணிப்பேட்டை : வன்னியர்களுக்கான 10.5% இட ஒதுக்கீட்டினை தமிழக அரசு நிச்சயம் வழங்கும் எனவும், பாமக 2.0 eன்ற திட்டத்தின் மூலம் இளைஞர்கள் கிராமங்கள் தோறும் திண்ணைப் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என பாமக இளைஞரணி தலைவரும் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பங்கேற்று நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.

English summary

Anbumani Ramadoss has said that the Tamil Nadu government will definitely provide 10.5% reservation for the Vanniyars and that the youth should campaign in every village through the Pmk 2.0 program.