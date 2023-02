வாட்ஸ்அப்ல கட்டுக்கதைகளை சொல்லுவாங்க.. நம்பாதீங்க.. மாணவர்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அட்வைஸ்!

நம்மை படிக்க விடாமல் தடுக்க ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ் அப் மட்டுமல்லாமல் பத்திரிகைகளிலும் கூட கட்டுரை வெளியிடுவார்கள் என முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

வேலூர் : "கல்விதான் யாராலும் திருடமுடியாத சொத்து. அதை அடையக்கூடாது என பலரும் பல கட்டுக் கதைகளை சொல்லுவார்கள். Facebook, Whatsapp மட்டுமல்ல, பத்திரிகைகளில் கட்டுரைகள் கூட வெளியிடுவார்கள். அவர்களால் படிக்காமல் முன்னேறிய சிலரைத் தான் காட்ட முடியும். அதற்காக படித்து முன்னேறிய பலரை மறைத்து விட முடியாது." என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், வேலூர் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில், கலைஞர் மு.கருணாநிதி மாணவர் விடுதி மற்றும் Pearl ஆராய்ச்சிக் கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார்.

பின்னர் மாணவர்கள் மத்தியில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், "படியுங்கள்.. நிறைய படியுங்கள். படித்து உலக அரங்கில் உயர்ந்த பதவிகளில் இருப்பது பெற்றோருக்கும் உங்களுக்கு பெருமை. எனக்கும் பெருமை. இந்த தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை" எனத் தெரிவித்தார்.

“Education is a wealth that no one can steal. Many people will tell many myths to not get education. They can only show a few people who are uneducated. Many people who have studied and progressed cannot be hidden.” : Chief Minister M.K.Stalin speech at Vellore.