கஞ்சா விற்பவர்களுடன் கூட்டு களவாணித்தனம்.. அரக்கோணம் டவுன் போலீசார் 3 பேர் சஸ்பெண்ட்

ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்பவர்களுடன் ரகசிய தொடர்பில் இருந்ததாக 3 போலீஸார் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் கஞ்சா, ஹெராயின் போன்ற போதைப்பொருட்களின் புழக்கம் தற்போது அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, தலைநகர் சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர், திருச்சி, கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கஞ்சா புழக்கம் அதிக அளவில் இருக்கிறது.

இதனிடையே, இந்த கஞ்சாவுக்கு பள்ளி மாணவர்கள் முதல் நடுத்தர வயதினர் வரை அடிமையாகி கிடப்பதாக சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், கஞ்சா உட்கொள்ளும் இளைஞர்கள் அதிக அளவில் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்களின் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

Three police men including two head constables in Ranipet were suspended after came to know that they had links with Ganja group.