யாருப்பா அந்த கண்டிராக்டர்? இவ்ளோ பெரிய ஜீப் கூடவா கண்ணுக்கு தெரியாது! வலை போட்டு தேடும் வேலூர்!

வேலூர் : வேலூரில் ஸ்மார்ட் சிட்டி பணியின் போது ஏற்கனவே டூவீலரோடு சிமெண்ட் சாலை போட்டது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்துக்குள்ளாகி சர்ச்சையான நிலையில், தற்போது பெரிய ஜீப்போடு சேர்த்து சாலை போட்டுள்ளதால் பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

சமூக வலைதளங்கள், செல்போன் கேமராக்கள் என டெக்னாலஜி வளர்ந்துவிட்ட காலத்தில் ஓடவும் முடியாது ஒழியவும் முடியாது ஐ வில் பி வாட்சிங்! என்பது போல், யாரும் யாரிடமும் தப்பித்து விட முடியாது. அந்த அளவுக்கு நம்மை ஆயிரம் கண்கள் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

குற்ற செயல்களில் இருந்து குதூகலம் வரவழைக்கும் உற்சாக வீடியோக்கள் வரை சமூக வலைதளங்களில் நாளுக்கு நாள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் பதிவாகி, வெளியாகி மக்களிடம் வரவேற்புகளையும் கண்டனங்களையும் பெற்று வருகிறது.

English summary

Cement road construction with two-wheeler during the Smart City project in Vellore has already sparked controversy on social media, with strong opposition now that the road has been paved along with the big jeep.