நானே வருவேன்! பேய் பயத்தால் 60 ஆண்டுகளாக சுடுகாடே இல்லாமல் வாழும் கிராமத்தினர்! நம்ம தமிழ்நாட்டுலயா!

திருப்பத்தூர்: கடந்த 60 ஆண்டுகளாக பிணங்களை எரிக்கவும் புதைக்கவும் சுடுகாடு இல்லாமல் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராம மக்கள் சிலர் அவதியுற்று வருகின்றனர்.

சுடுகாடு அமைந்தால் காத்து கருப்பு தீண்டுவதாக ஒரு பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர். அதேபோல மற்றொரு தரப்பினர் இதனை மறுத்து சுடுகாடு வேண்டும் என போராடி வருகின்றனர்.

சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆன பின்னரும் சுடுகாடு அமைந்தால் காத்து கருப்பு தீண்டுவதாக இன்னமும் நம்பிக்கொண்டு சுடுகாடு இல்லாமல் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இந்த கிராம மக்கள்.

For the last 60 years, some villagers in Tirupattur district have been suffering without a crematorium to burn and bury their bodies. A section of people are constantly making accusations that the cemetery is haunted. Similarly, another party is denying this and fighting for a cemetery. Even after 75 years of independence, these villagers are still living without a crematorium, believing that if a cemetery is built, ghosts will come.