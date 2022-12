'பிகே' சர்வே என்ன சொல்லுது தெரியுமா? களம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு.. “சரியான டைம்”.. அதிர வைத்த அன்புமணி!

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

விழுப்புரம் : இன்று நடைபெற்ற பாமக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், தமிழக மக்களுக்கு நம்மை விட்டால் வேறு வழியில்லை. இப்போது களம் நன்றாக உள்ளது. அதிமுக 4 ஆக உடைந்துள்ளது. திமுக மீது பலமான விமர்சனங்கள் உள்ளன. மற்ற கட்சிகளின் சத்தம் மட்டுமே ஒலிக்கிறது எனப் பேசியுள்ளார். மேலும், தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோரையும் சுட்டிக்காட்டிப் பேசி இருக்கிறார் அன்புமணி.

விழுப்புரம் மாவட்டம் நாவற்குளம் பகுதியில் பாமக புத்தாண்டு சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்திற்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் முன்னிலை வகித்தார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் 2024 தேர்தலையொட்டி 40 மக்களவை தொகுதிகளிலும் களப்பணிகளை விரைவுபடுத்துவோம், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கு 10.50 % உள்ஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டத்தை தமிழக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 20 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss, speaking at the General Committee meeting held today, said that the people of Tamil Nadu have no choice without us. The field is good. AIADMK has split into 4. There are strong criticisms of DMK. Only the noise of other parties can be heard. Also, Anbumani has pointed to election strategist Prashant Kishore's survey.