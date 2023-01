சீனுக்கு வந்த அய்யாக்கண்ணு.. "சீரியசான" போராட்டம்! அரசுக்கு எதிராக விவசாயிகளுடன் தொடர் உண்ணாவிரதம்

Villupuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

விழுப்புரம்: சாலை விரிவாக்க பணிக்காக எடுக்கப்பட்ட விவசாய நிலத்திற்கு ஒரு இடத்தில் இழப்பீடாக சதுர அடிக்கு ரூ.200 தொகையும் மற்றொரு இடத்தில் ரூ.2000 என பத்து மடங்கு வித்தியாசம் வைத்து ஏமாற்றுவதாக தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் அய்யாக்கண்ணு குற்றம்சாட்டியுள்ளார். விழுப்புரத்தில் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கும் அவர் இவ்வாறு கூறினார்.

கடந்த பாஜக ஆட்சியில் டெல்லிக்கு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஏராளமான விவசாயிகளை அழைத்துச் சென்று அரை நிர்வாண போராட்டம் என பல வகைகளில் போராட்டங்களை நடத்தி கவனத்தை ஈர்த்தவர் தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் அய்யாக்கண்ணு.

2019 தேர்தலில் பிரதமர் மோடியை எதிர்த்து வாரணாசியில் விவசாயிகள் அனைவரும் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்து வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்து பின்னர் போட்டியிடவில்லை என்று அறிவித்தார்.

English summary

Ayyakannu, the president of the Farmers' Union, has alleged that the compensation for the agricultural land taken for road widening is varying.