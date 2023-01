பள்ளிகளில் சாதி பாகுபாடு.. ஆசிரியர்களே இப்படி செய்யலாமா? ஷாக்கோடு வருந்திய அமைச்சர் பொன்முடி..ஏன்?

Villupuram

oi-Nantha Kumar R

விழுப்புரம்: தமிழகத்தில் ஒருசில பள்ளிகளில் இன்றும் சாதி பாகுபாடு இருப்பதாக எனக்கு புகார்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இளமையிலே குழந்தைகளுக்கு சமூக, சமுதாய, சகோதரத்துவ உணர்வை ஆசிரியர்கள் ஊட்ட வேண்டும். இது ஆசிரியர்களின் கடமையாகும். ஆனால் பலர் சாதிய உணர்வை வளர்க்கின்றனர்'' என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி மேடையிலேயே வருத்தம் தெரிவித்தார்.

விழுப்புரம் கலைஞர் அறிவாலயத்தில் மணற்கேணி ஆய்விதழ் சார்பில் சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு

நிகரி விருதுகள் வழங்கும் விழா எம்பி துரை ரவிக்குமார் தலைமையில் நடைப்பெற்றது.

இதில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி பங்கேற்று பாரி, தமிழரசி சற்குணம், அருணகிரி, செங்கொடி, ஜெயஸ்ரீ ரமேஷ் ஆகிய ஆசிரியர்களுக்கு நிகரி விருதுகளை வழங்கினார். பின்னர் அமைச்சர் பொன்முடி பேசியதாவது:

உதயநிதிக்கு விளையாட்டு துறை ஒதுக்கியது ஏன்? முதல்வர் ஸ்டாலின் ‛பலே’ ஐடியா.. விளக்கி கூறிய பொன்முடி

English summary

There are complaints that some schools in Tamil Nadu still have caste discrimination. Teachers need to feed the social, social and brotherhood of children at an early age. This is the duty of the teachers. But many people are developing caste sentiments, Higher Education Minister Ponmudi expressed regret over the platform.