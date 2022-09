பரபரத்த பிரஸ் மீட்.. ஆ.ராசா பற்றி கேள்வி.. பாதி பேட்டியில் வெளியேறிய மதுரை ஆதீனம்

Villupuram

oi-Nantha Kumar R

விழுப்புரம்: திமுக எம்பி ஆ ராசா தொடர்பான கேள்விக்கு மதுரை ஆதீனம் பதில் அளிக்க மறுத்தார். மேலும், பத்திரிகையாளர்களை நோக்கி ‛‛வம்பில் இழுத்துவிட பார்க்குறீங்க'' என குற்றம்சாட்டிய நிலையில் வார்த்தைபோர் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து மதுரை ஆதீனம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை பாதியில் முடித்துவிட்டு சென்றார்.

திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளரும் எம்பியுமாக இருப்பவர் ஆ ராசா. சென்னை பெரியார் திடலில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஆ ராசா இந்து மதம் பற்றி சில கருத்துகளை தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக வீடியோ ஒன்று வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்கு பாஜக உள்பட பல்வேறு கட்சியினர் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தேவர், பள்ளர், பறையர் நிலம் பறித்து பிராமணருக்கு தந்த 'பொன்னியின் செல்வன்' ராஜராஜ சோழன்-ஆ.ராசா சூடு

English summary

Madurai Adheenam refused to answer a question about DMK MP A Raja Controversy speeh. Also, a war of words ensued as they accused the journalists of trying to drag them into the fray''. Madurai Adheenam then left the press conference halfway through.