திராவிட மாடல்..புரியலையே? எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா மாடல்தான் பெஸ்ட் - போட்டு தாக்கும் சசிகலா

விழுப்புரம்: திராவிட மாடல் என்றால் என்ன என்றே ஒன்றும் புரியவில்லை என்று சசிகலா கூறியுள்ளார். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா இருவரும் சமத்துவக்காகப் பாடுபட்டார்கள். எங்களைப் பொறுத்தவரையில் அதுதான் சிறந்த மாடல் என்றும் சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

திண்டிவனத்தில் வி.கே.சசிகலா செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "அதிமுக தலைமையை நான் ஏற்க வேண்டும் என்று தொண்டர்கள் விரும்புகிறார்கள். அதற்காகத்தான் நான் செயல்பட்டு வருகிறேன். அதிமுக இப்படி இருப்பதால் திமுகதான் பயனடைகிறது.

அதிமுக ஒன்றாக இணைவதை திமுகவினர் யாருமே விரும்பமாட்டார்கள். இதே நிலை நீடிக்க வேண்டும் என்றுதான் திமுகவினர் நினைக்கிறார்கள். 38 ஆண்டு கால அனுபவம் கொண்ட நான், விரைவில் அதிமுகவை வழி நடத்துவேன்.

Sasikala said she did not understand what the Dravidian model was. MGR and Jayalalithaa both fought for equality. "That's the best model for us," Sasikala said.