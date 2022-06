பதவியே இல்ல.. இது எதுக்கு? - ஓபிஎஸ் பெயர், படங்களை அழித்த தொண்டர்கள்.. அதுவும் ‘அவர்’ சொன்னதுமே!

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

விழுப்புரம் : விழுப்புரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் படம் மற்றும் அவரது பெயரை சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளர்கள் அழித்து வருவதால் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை மோதல் காரணமாக ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இரு தரப்பாக பிரிந்துள்ளனர். நேற்று நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்திலும் பெரும் குழப்பங்கள் அரங்கேறின.

ஓபிஎஸ் அவமதிக்கப்பட்டதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை கண்டித்து போராட்டங்களை நடத்தி வரும் நிலையில், ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி காலாவதியானதாக சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்த நிலையில், அவரது ஆதரவாளர்கள் ஓ.பி.எஸ் பெயரை அழித்து வருகின்றனர்.

English summary

Shortly after CV Shanmugam's statement that the post of co-ordinator had expired, O. Panneerselvam's picture and his name were destroyed by CV Shanmugam's supporters in Villupuram caused a great stir.