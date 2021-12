பெரும்பான்மை ஆளவேண்டும், சிறுபான்மையினர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் – பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பேச்சு

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம்: பெரும்பான்மையினர் ஆள வேண்டும் சிறுபான்மையினர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமெனவும், 10.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து தவறான ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் நிச்சயம் தடை பெறுவோம் என பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்,

விழுப்புரத்தில் பாமக சார்பில் விழுப்புரம், திருக்கோயிலூர், விக்கிரவாண்டி ஆகிய மூன்று தொகுதிகளுக்கான நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்:

கூட்டத்தில் பேசிய மருத்துவர் ராமதாஸ், தமிழ்நாட்டில் அரசு துறைகளில் 91 அரசு செயலாளர் பதவிகளில் ஒருவர் கூட வன்னியர் இல்லை எனவும் 150 இயக்குனர் பணியிடங்களில் 5 பேர் மட்டுமே வன்னியர்கள் உள்ளனர் எனக் கூறினார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு ஜனவரி முதல் தடுப்பூசி.. அரசு அறிவிப்பு!

English summary

Pmk founder Dr. Ramdas said that the majority should rule and the minorities should be protected and that a 10.5 per cent reservation should definitely be barred in court against a misjudgment.