2024ல் ப்ளான் பண்ணுவோம்..2026ல் பாமக ஆட்சி அமைக்கும்! உறுதி சொல்லும் அன்புமணி! பாஜகவுக்கு வார்னிங்!

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிந்தியை கட்டாயம் படிக்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு ஜனாதிபதிக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது. இது அபத்தமானது. ஆபத்தானது என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலம் அருகே கொல்லியங்குணம் பகுதியில் விழுப்புரம் மாவட்ட பா.ம.க. நிர்வாகிகள், முன்னோடிகளுடன் ஆலோசனை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான டாக்டர் அன்புமணி இராமதாஸுடன் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது.அதில் கலந்து கொண்டு நிர்வாகிகளுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்தினார்.

அமித்ஷா குழுவின் இந்தி திணிப்பு பரிந்துரைகளை மத்திய அரசு நிராகரிக்க அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

English summary

The Parliamentary Committee has recommended to the President that Hindi should be made compulsory in central government educational institutions. This is ridiculous. PMK leader Anbumani Ramadoss has said that it is dangerous.