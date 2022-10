50 பேருக்கு ‘அல்வா’ கொடுத்த சங்கரன்! பாஜக நிர்வாகியின் பகீர் பின்னணி! சிக்கப் போகும் ’புள்ளிகள்’?

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் மின்வாரியத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.70 லட்சம் மோசடி செய்த பாஜக நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரிடம் ஏமாந்தவர்களின் பட்டியல் நீண்டு வரும் நிலையில், மேலும் பலர் புகார் அளிக்கலாம் எனவும், மோசடிக்கு துணையாக இருந்தவர்களும் கைதாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவெண்ணெய்நல்லூர் மங்களாம்பிகை தெருவை சேர்ந்தவர் ஹரிஷ் மனைவி தங்கமயில். இவருடைய தந்தை கலியமூர்த்தி திருவெண்ணெய்நல்லூர் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் முதல்நிலை முகவராக பணிசெய்து கடந்த 2009-ம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றார்.

அதன் பிறகு 2017-ம் ஆண்டு முதல் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அதே மின்வாரிய அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே டி.புதுப்பாளையம் மேட்டுத்தெருவை சேர்ந்த சங்கரன் என்பவர் பழக்கமானார்.

English summary

While the BJP executive who cheated Rs 70 lakh by claiming to get a job in the power board during the last AIADMK regime has been arrested, the list of those who cheated on him is growing, and many more may file a complaint and it is said that the accomplices of the fraud are also in custody.