மலை.. கோட்டை.. 1 லட்சம்.. மாஸ் காட்டும் ‘இரட்டை’ அமைச்சர்கள்.. திமுக முப்பெரும் விழாவில் பிரமாண்டம்!

Virudhunagar

oi-Vignesh Selvaraj

விருதுநகர் : விருதுநகர் மாவட்டம் பட்டம் புதூரில் நாளை நடைபெறும் திமுக முப்பெரும் விழாவிற்காக பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி உருவங்களுடன் மலை போன்ற வடிவமைப்புடன் பிரமாண்டமாக முகப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தந்தை பெரியார் பிறந்த நாள், பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாள், தி.மு.கழகம் தோன்றிய நாள் ஆகிய மூன்று நிகழ்வுகளையும் சேர்த்து முப்பெரும் விழாவாக கொண்டாடி வருகிறது திமுக. திமுக முப்பெரும் விழா நாளை விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நடைபெறுகிறது.

இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை அமைச்சர்கள் சாத்தூர் ராமச்சந்திரன், தங்கம் தென்னரசு ஆகியோர் சிறப்பாக மேற்கொண்டுள்ளனர். முப்பெரும் விழாவுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரமாண்ட முகப்பு, பந்தல் ஏற்பாடுகள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளன.

English summary

For the DMK's triennial celebration tomorrow at Pattam puthur in Virudhunagar district, a grand facade has been erected with the figures of Periyar, Anna and Karunanidhi in a mountain-like design.