நாயகன் உதயம்.. அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் கட்சி தலைவராகும் இந்திய வம்சாவளி? யார் இந்த ஹக்கீம் ஜெப்ரிஸ்

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதிநிதிகள் சபையில் ஜோபைடனின் ஜனநாயக கட்சி தோல்வியடைந்த நிலையில் டொனால்ட் ட்ரம்பின் குடியரசு கட்சி பெரும்பான்மையை பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில் தான் அமெரிக்காவின் பிரதிநிதிகள் சபையில் ஜோபைடனின் ஜனநாயக கட்சியை வழிநடத்தும் தலைவராக இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ஹக்கீம் ஜெப்ரிஸ் என்பவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவை போல் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் இருஅவைகள் உள்ளன. அமெரிக்காவில் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபை கீழ்சபை எனவும், செனட் சபை மேல்சபை எனவும் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதில் செனட் சபை உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் 6 ஆண்டுகளாகவும், நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் 2 ஆண்டுகளாகவும் உள்ளன.

English summary

US Congressman democratic leader and indian origin Hakeem Jeffries of New York is likely to succeed Nancy Pelosi as the Democratic party’s leader in the House of Representatives.