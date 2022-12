அன்புமணி போட்ட கூட்டணி பிளான்!போட்டு உடைத்த திலகபாமா! வன்னியர்+தேவேந்திரர் = ஆட்சி.. இதென்ன கணக்கு?

Virudhunagar

விருதுநகர் : பாமக, அதிமுகவோடு கூட்டணியில் இருக்குமா? திமுக பக்கம் செல்லுமா என்ற கேள்விகள் வலுவாக எழுந்து வரும் நிலையில், அதற்கு விடையளிப்பது போல அமைந்துள்ளது புதிய தமிழகம் கட்சியின் மாநாட்டில் பாமக பொருளாளர் திலகபாமாவின் பேச்சு.

அன்புமணி ராமதாஸுக்குப் பதிலாக, இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்ற திலகபாமா, அன்புமணி சொன்னதாக ஒரு செய்தியைக் கூறியுள்ளார்.

வன்னியரும், தேவேந்திரரும் இணைந்தால் தான் அரசியல் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்ற முடியும் என்பதைச் சொல்லி வாருங்கள் என்று என்னை அனுப்பினார் அன்புமணி எனப் பேசியுள்ளார் திலகபாமா.

இந்த மாநாட்டில், அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்ற நிலையில், இது அதிமுக கூட்டணியை உறுதி செய்யும் மாநாடாகவே அமைந்துள்ளது.

PMK treasurer Thilagabama's speech at Puthiya thamizhagam Krishnasamy conference is to answer about PMK Alliance plan. Thilagabama has said that Anbumani sent her to tell that if Vanniyar and Devendrar join, will be able to seize political power.