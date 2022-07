வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரனுக்கு கொரோனா உறுதி.. வீட்டுத் தனிமையில் இருப்பதாக தகவல்!

Virudhunagar

விருதுநகர்: தமிழக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரனுக்கு கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியது. அண்மையில் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 18ம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு, இன்று முதல் அலுவல் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இதேபோல் அமைச்சர் நாசருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து அவர் வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு மருத்துவர்களின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார். இந்த நிலையில் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரனுக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனைத்தொடர்ந்து விருதுநகரில் உள்ள அவரது வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழக அமைச்சர்கள் அடுத்தடுத்து கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு வருவது மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Minister KKSSR Ramachandran affected by Corona Virus by Today. He is isolated in his virudhunagar home. Doctors says No Serious issue as of now.