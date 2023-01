இந்தியாவிலேயே தமிழகம் தான் நம்பர் 1..மத்திய அரசு தடுப்பூசி தருவதில்லை! அமைச்சர் மா.சு குற்றச்சாட்டு!

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : மருத்துவ சேவையில் இந்தியாவிலேயே தமிழகம் முதலிடத்தில் இருக்கிறது என்றும், ஆனால் மத்திய அரசு 2,3 மாதங்களாக தடுப்பூசிகளை வழங்கவில்லை என தமிழக மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

விருதுநகரில் சுமார்168 கோடி மதிப்பீட்டில் சுமார் 500 படுக்கைகள் கொண்ட அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வந்தது. புதிய மருத்துவமனையின் கட்டிட பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் அந்த கட்டிடத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் , அமைச்சர் கே. கே. எஸ். எஸ். ஆர் .ராமச்சந்திரன், அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஆகியோர் குத்து விளக்கு ஏற்றினார்கள்.

English summary

Tamil Nadu Medical Minister M. Subramanian has said that Tamil Nadu is at the top in India in terms of medical services, but the central government has not provided vaccines for 2-3 months.