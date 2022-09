அப்பாகிட்டயே போறோம்.. கடிதம் எழுதிவைத்து.. தாய், மகன் தற்கொலை.. திடுக்கிட்ட சாத்தூர்

Virudhunagar

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில், கணவர் இறந்த துக்கத்தைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல், மனைவியும், அவரது மகனும் விஷம் அருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்வம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தந்தையை தேடி செல்வதாக கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு, இருவரும் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டது, அவரது குடும்பத்தாரை மட்டுமின்றி, அப்பகுதியினரையும் அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

குழந்தைகளுக்கு சிறு வயது முதலே தன்னம்பிக்கையும், எப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் வாழவேண்டும் என்ற மன தைரியத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்து பெற்றோர்கள் வளர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு பிள்ளைகளுக்கு மனதைரியத்தை போதிக்காவிட்டால், எந்தவித துக்கத்தையும் தங்கிக்கொள்ள முடியாமல் விபரீத முடிவுகளை எடுத்து விடுவார்கள். அப்படியொரு சோகச் சம்பவம், விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் நிகழ்ந்துள்ளது.

English summary

In Sattur of Virudhunagar district, unable to bear the grief of her husband's death, the Mother and son committed suicide by consuming poison.