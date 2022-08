’முதுகெலும்பு இருக்கா’ சீறிய எச்.ராஜா! நான் வேனா வேலை தர்றேன்.. ரிப்போர்ட்டர் செய்த சம்பவம்!

Virudhunagar

விருதுநகர் : தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது காலணி வீசப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பான ஆடியோ தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளரிடம் பாஜக மூத்த தலைவரான எச்.ராஜா ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பிய நிலையில் 'நான் என் கம்பெனியில் வேலை தார்றேன் வந்து பாருங்கள்' என பதிலடி கொடுத்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பாஜக மூத்த தலைவரான எச்.ராஜா எப்போதுமே அதிரடி அரசியல், ஆவேச பேச்சு என சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக ட்ரெண்டிங்கில் இருப்பவர்.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தன்னிடம் கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளரை பார்த்து "யூ ஆர் ஆன்ட்டி இந்தியன்" என பேசிய அவரது பேச்சு தற்போது வரை சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருவது அனைவருக்கும் தெரிந்தது.

