விருதுநகர் சம்பவம்: பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் சிபிசிஐடி விசாரணை - கைதானவர்களை காவலில் எடுக்க முடிவு

Virudhunagar

oi-Jeyalakshmi C

விருதுநகர்: பாலியல் வன்கொடுமை விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் சிபிசிஐடி விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. வன்கொடுமை சம்பவம் குறித்தும், வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

விருதுநகர்: விருதுநகரில் இளம் பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிபிசிஐடி விசாரணை தொடங்கியுள்ளது. இளம்பெண் பாலியல் வழக்கை சிபிசிஐடி-க்கு மாற்றி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டிருந்தார். 22 வயது இளம் பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் 4 பள்ளி மாணவர்கள் உள்பட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

விருதுநகர் பாண்டியநகரை சேர்ந்த 22 வயது இளம்பெண் தாயாருடன் வசித்து வருகிறார். அவருக்கும் அதேபகுதியை சேர்ந்த ஹரிஹரன் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஹரிஹரன் திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றி உறவு கொண்டதோடு அதை வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளார்.

வேலூர் பாலியல் வழக்கில் 5 பேர் கைது, 3 போலீசார் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்! ஆன்லைனிலும் புகார் தர ஏற்பாடு

அந்த இளம்பெண் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு ஹரிஹரனை வற்புறுத்தியுள்ளார். ஆனால் ஹரிஹரன் திருமணம் செய்ய மறுத்துள்ளார்.

English summary

Viruthunagar gang rape: (விருதுநகர் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு) The CBCID is investigation a woman who was the victim of a sexual assault case in Viruthunagar . Does anyone else have anything to do with the incident of violence? Is under investigation.