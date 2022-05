அட சாமி! "இமயமலை" அளவு.. பூமிக்கு கிட்ட வரும் ஆஸ்டிராய்டு! மனிதர்களுக்கு ஆபத்தா? நாசா கூறுவது என்ன

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: சுமார் 1.8 கிலோ கிலோமீட்டர் அகலமுள்ள அபாயகரமான ஆஸ்டிராய்டு விரைவில் பூமிக்கு மிக அருகே வரவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த விண்வெளியில் ஆஸ்டிராய்டுகள் எனப்படும் சிறுகோள்கள் தொடர்ந்து சுற்றிக் கொண்டே இருக்கும். இதுபோன்ற ஆஸ்டிராய்டுகளால் பெரும்பாலான நேரங்களில் பூமிக்கு எவ்வித ஆபத்தும் ஏற்படாது.

இந்த ஆஸ்டிராய்டுகள் அரிதினும் அரிய நிகழ்வாக சில சமயம் பூமியின் சுற்றுவட்டார பாதையில் நுழையும். அப்போதும் கூட பூமியை அடையும் முன்பு, அவை வெப்பத்தில் பஸ்பம் ஆகிவிடும்

