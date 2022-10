'நமது ராஜ தந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணா போச்சே'.. மறிமானை தாக்க சென்று பல்பு வாங்கிய காட்டின் ராஜா!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: யாரையும் எளிதாக நினைத்துவிடக்கூடாது என்பதை காட்டும் வகையில், காட்டில் தனியாக நின்றுகொண்டிருந்த மறிமானை தாக்க முயன்று சிங்கம் ஒன்று பல்பு வாங்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

வன விலங்குகள் குறித்த வீடியோக்கள் இணையத்தில் எப்போதும் டிரெண்டிங் ஆகிவிடும். வனவிலங்குகள் இரைக்காக வேட்டையாடுவது, தங்களுக்குள் கொஞ்சிக்கொள்வது என விலங்குகள் குறித்த வீடியோ எதுவாகியிருந்தாலும் பார்ப்பவர்களை ரசிக்க வைக்கும்.

வைர்ல்டு லைஃப் சேனல்கள் உலகம் முழுவதும் பெரும் பார்வையாளர்களை கொண்டு இருப்பதற்கும் இதுவே காரணமாகும்.

English summary

A video of a lion trying to attack a deer standing alone in the forest and running away in fear of it is spreading rapidly on social media.