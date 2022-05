"டேன்ஞர்!" ரொக்க பணம் vs கிரெடிட் கார்டு.. கொரோனா அதிக காலம் இருப்பது எதில் தெரியுமா! ஷாக் முடிவுகள்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: கொரோனா வைரஸ் அடுத்த அலை ஏற்படலாம் என்ற அச்சம் மக்களிடையே அதிகரித்து வரும் நிலையில், கொரோனா பரவல் குறித்து முக்கிய ஆய்வு முடிவு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

கொரோனா வைரசை நாம் உலகில் இருந்து இன்னும் முழுமையாக அழிக்கவில்லை. கொரோனா தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால் அதை அழிப்பதில் பெரும் சவால் ஏற்பட்டுள்ளது.

உலகின் பல நாடுகளில் கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து குறைந்து வந்தது. இதனிடையே சில நாடுகளில் கொரோனா பரவல் மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்குவது கவலையை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.

கொரோனா இன்னும் ஓயவில்லை! 4வது அலையில் மாட்டிக் கொள்ளக் கூடாது! மக்களை எச்சரிக்கும் ராதாகிருஷ்ணன்..!

English summary

Scientists confirmed that Coronavirus is almost immediately nonviable if deposited on a cash: (ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகளில் பரவும் கொரோனா வைரஸ்) Coronavirus in cash note and plastic money cards like credit or debit cards.