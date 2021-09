கொரோனா 3வது அலை அதி தீவிரம் - உலகம் முழுவதும் 22 கோடி பேர் பாதிப்பு - 45 லட்சம் பேர் மரணம்

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. ஒரே நாளில் 6,58,492 புதிய தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 22,05,90,713 பேராக அதிகரித்துள்ளது. 19,70,81,718 பேர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டுள்ளனர்.

உலகம் மக்களை கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக தனது கைப்பிடிக்குள் வைத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ். உருமாறிய டெல்டா வகை கொரோனா தொற்று விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. முதல் அலையில் தொடங்கிய இந்த கொடுந்தொற்று நான்காவது அலை வரை மக்களை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பாதித்து வருகிறது.

உலக நாடுகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் டெல்டா கொரோனா பாதிப்பினால் தடுமாறி வருகின்றன. ஆல்பா, பீட்டா, கப்பா என பலவகையான கொரோனாக்கள் உலகம் முழுவதும் பரவி வருகின்றன. 'மு' வகை கொரோனா வைரஸ் ஒருபக்கம் தனது கோர பிடியை அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது.

தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 1568 பேருக்கு கொரோனா.. எச்சரிக்கை மணி அடிக்கும் கோவை!

English summary

The number of people suffering from corona infection is increasing again around the world. In a single day, 6,58,492 new infections were reported. The total number of people affected by corona has increased to 22,05,90,713. 19,70,81,718 people have recovered from the corona.