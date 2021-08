அமெரிக்காவை புரட்டியெடுக்கும் டெல்டா வைரஸ்.. அதிக உயிரிழப்பு..மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. பல மாகாணங்களில் உள்ள மருத்துவமனைகள் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையால் தள்ளாடி வருகின்றன.

கடந்த ஆண்டு கொரோனா முதல் அலை அமெரிக்காவை போட்டு பாடாய்படுத்தியது. தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டனர். ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்தனர்.

