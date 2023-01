கடலோர நகரங்களுக்கு ஆபத்து?.. அதிகரிக்கும் வெப்பத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு.. 'ஷாக்' ரிப்போர்ட்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: கடல் நீர் மட்டம் உயர்வதற்கு கீரினிலாந்து தான் முக்கிய பங்களிப்பை அளித்து வருகிறது. கார்பன் உமிழ்வு இதே அளவுக்கு இருக்கும் பட்சத்தில் 2,100 ஆம் ஆண்டில் கடல் நீர் மட்டம் 50 செ.மீட்டர் வரை உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். இதனால், கடற்கரையோரங்களில் வசிக்கும் பல கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வளிமண்டலத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளிட்ட பசுமை இல்ல வாயுக்கள் அதிகரிப்பதால் பூமியின் வெப்ப நிலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

கடந்த 100 ஆண்டுகளில் மட்டும் நாம் வாழும் இந்த பூமியின் சராசரி வெப்பநிலை 0.8 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரித்துள்ளது. பெட்ரோல், டீசல், நிலக்கரி போன்ற புதைபடிம எரிபொருள்களை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தியதும், வனப்பகுதிகள் அழிப்பு உள்ளிட்டவையே இதற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Greenland is a major contributor to sea level rise. A similar level of carbon emissions could lead to a sea level rise of up to 50 cm by 2,100 years. This could affect millions of people living along the coasts, according to analysts.