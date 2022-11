பொய் சொன்னாரா? எலான் மஸ்க்.. போட்டு உடைத்த முன்னாள் ஊழியர்.. என்ன தான் நடக்குது?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: இணையத்தில் அதிகப்படியான கிளிக் டிரைவராக ட்விட்டர்தான் இருப்பதாக எலான் மஸ்க் தனது ட்விட் பதிவில் கூறியிருந்தநிலையில், இது 100 சதவீதம் பொய் என ட்விட்டர் முன்னாள் ஊழியர் ஒருவர் கூறியுள்ளார்.

உலக பெரும் பணக்காரரான எலான் மஸ்க் அண்மையில் பல லட்சம் கோடிகளை கொட்டி கொடுத்து ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கினார்.

அதாவது 44 பில்லியன் டாலர் கொடுத்து ட்விட்டரை வாங்கியிருந்தார். ட்விட்டரை வாங்கியதில் இருந்து பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் எலான் மஸ்க்.

எப்படி இருந்த நாங்க.. இப்போ.. எலான் மஸ்க் செய்யும் குழப்பத்தால் புலம்பும் ட்விட்டர் ஊழியர்கள்

English summary

While Elon Musk said in his tweet that Twitter is the most click driver on the Internet, this is 100 percent false, a former employee of Twitter has said.