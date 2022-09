அதிகமாக டீ குடிப்பவரா நீங்க.. உங்களுக்கு தாங்க ஆயுள் அதிகம்.. சூப்பர் செய்தி கூறிய ஆய்வு முடிவு

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: தினமும் 2 கப் அல்லது அதற்கு மேல் டீ குடிப்பவர்கள், டீ குடிக்காதவர்களை காட்டிலும் அதிக வாழ்நாளை கொண்டிருப்பதாக தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனத்தின்(என்சிஐ) ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் மக்களின் விருப்ப பானமாக டீ உள்ளது. ஒரு கப் டீ என்பது சோம்பலை முறித்து மனிதனை சுறுசுறுப்பாக்கும் என காலகாலமாக சொல்லப்பட்டு வரும். இது பலரும் அனுபவம் ரீதியாக உணர்ந்து இருக்கலாம்.

அதேவேளையில் அதிகப்படியாக டீ குடிக்கும் பழக்கம் உடலுக்கு கேடானது. இதனை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் சிலர் கூறி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக பல்வேறு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டாலும் கூட மாறுபட்ட முடிவுகள் கிடைக்கின்றன. இதனால் டீ குடிப்பது உடலுக்கு நல்லதா? கெட்டதா? என்ற விவாதம் எப்போதும் நடைபெறுவது உண்டு.

English summary

Those who drink more than two cups of tea every day are more likely to live longer than people who do not says a National Cancer Insitute.