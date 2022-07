என்ன நடக்குது? வேகமாக சுழல தொடங்கும் பூமி! 24 மணி நேரத்தைவிட குறையும் ஒரு நாள்! ஆய்வாளர்கள் குழப்பம்

Washington

வாஷிங்டன்: கடந்த ஜூலை 29ஆம் தேதி, பூமி 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பே தனது ரோட்டேஷனை முடித்துவிட்டதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நமது பூமி சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது. ஒரு முறை சூரியனைச் சுற்றி வருவதே ஒரு வருடம் ஆகும். அதேபோல பூமி தன்னை தானே சுற்றி வருகிறது.

இதுதான் பூமியில் இரவையும் பகலையும் தீர்மானிக்கிறது. இப்படி ஒரு முறை பூமி தன்னை தானே சுற்றி வரச் சரியாக 24 மணி நேரம் ஆகும் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே.

English summary

Earth broke its record for the shortest day as it completed a full spin in just 1.59 milliseconds: (வேகமாக சுழலத் தொடங்கும் பூமி காரணம் என்ன) Earth is rotating in faster