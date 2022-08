இனிமே 24 மணி நேரம் இல்லை? ''திடீரென வேகமாக சுழலும் பூமி''.. விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: இயல்பை விட பூமியின் சுழலும் வேகம் அதிகரித்துள்ளதால் மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளிவருகின்றன.

சூரியக்குடும்பத்தில் உள்ள 8 கோள்களில் பூமியில் மட்டும் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சூழல் உள்ளது. இதில் 8 கோள்களும் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன.

சூரியக்குடும்பத்தில் 3-வது கோளான பூமியும் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொண்டு சூரியனை சுற்றி வருகிறது. குறிப்பாக பூமி சூரியனை முழுவதுமாக ஒருமுறை சுற்றிவர 365 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது.

என்ன நடக்குது? வேகமாக சுழல தொடங்கும் பூமி! 24 மணி நேரத்தைவிட குறையும் ஒரு நாள்! ஆய்வாளர்கள் குழப்பம்

English summary

Information is coming out that the earth's rotation speed has increased more than normal, which is likely to cause great destruction.