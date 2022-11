ப்ளூ டிக் கட்டணம்? உங்களுக்கும் வேணாம் எங்களுக்கும் வேணாம்! 8 டாலர் ஓகேவா? பேரம் பேசிய எலான் மஸ்க்!

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : ட்விட்டரில் ப்ளூ டிக் வைத்திருப்பவர்களிடம் 20 டாலர் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியானதற்கு அமெரிக்க எழுத்தாளர் ஸ்டீபன் கிங் கண்டனம் தெரிவித்து ட்விட்டர் பதிவை வெளியிட்டிருந்த நிலையில் 8 டாலர் ஓகேவா? என ட்விட்டரை வாங்கியுள்ள எலான் மாஸ்க் கமெண்ட் செய்திருக்கிறார்.

புலி வருது புலி வருது கதையாக நீண்ட காலமாக ட்விட்டர் பயனாளர்களையும் உலக அளவிலான அரசியல், பொருளாதார பார்வையாளர்களையும் பதட்டத்தில் வைத்திருந்த ட்விட்டர் டீல் முடிந்திருக்கிறது.

ட்விட்டர் நிறுவனம் மக்களின் கருத்துக்கு மதிப்பளிப்பது இல்லை எனவும் அதனை வாங்கப் போவதாகவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா நிறுவனங்களின் தலைவரும் உலக அளவில் மிக பெரும் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் கூறி இருந்தார்.

English summary

American writer Stephen King has condemned the news that Twitter will charge $20 for Blue Tick holders, while $8 is OK? Elon Musk, who bought Twitter, commented.