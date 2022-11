'டைட்டானிக் பட ஸ்டைல்' நடுக்கடலில் புரபோஸ்.. அப்புறம் நடந்ததுதான் ட்விஸ்ட்.. ஒரே காமெடிதான் போங்க

Washington

வாஷிங்டன்: கடலில் வைத்து காதலை சொல்ல திட்டமிட்ட இளைஞருக்கு, தனது காதலியிடம் காதலை வெளிப்படுத்தும் போது நடந்த சம்பவம் வாழ்நாளிலேயே மறக்க முடியாத அளவுக்கு சுவாரசியமானதாக மாறியுள்ளது.

காதல் கைகூடும் போது ஏற்படும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இருக்காது. அத்தகைய தருணத்தை மறக்க முடியாத நிகழ்வாக அமைக்க வேண்டும் என்பது பல காதலர்களின் திட்டமாக இருக்கும்.

இதற்காக புரபோஸ் செய்வதை வித்தியாசமாக செய்து தங்கள் மனதில் நீங்கா நினைவுகளாக இடம் பெற செய்ய வேண்டும் என்று வித விதமாக காதலர்கள் திட்டமிடுவர்.

For the young man who planned to say his love in the sea, the incident that happened while expressing his love to his girlfriend has become so interesting that he will never forget it in his lifetime.