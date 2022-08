ட்விட்டர் "பாட்" எண்ணிக்கையை சொல்லுங்க.. ஒப்பந்தத்தை தொடருவோம்.. விடாப்பிடியாக சொன்ன எலான் மஸ்க்

Washington

வாஷிங்டன்: ட்விட்டர் நிறுவனம் பயனர்களின் கணக்கு விவரங்களை 'ஸ்பேம் போட்' கணக்கா அல்லது உண்மையான பயனர்களா? என்பதை தெளிவுபடுத்தினால் 44 பில்லியன் மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தை தொடரலாம் என்று எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.

டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ், ஸ்டார் லிங் ஆகிய நிறுவனங்களின் தலைவருமான எலான் மஸ்க், கடந்த ஏபரல் மாதம் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்குவதாக அறிவித்தார்.

முன்னணி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒன்றான ட்விட்டரை சுமார் 44 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கொடுத்து வாங்குவதாக எலான் மஸ்க் அறிவித்து இருந்தார். மேலும் அதற்கான ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்வதற்கான வேலைகளும் முழு வீச்சில் நடைபெற்றன.

English summary

Are Twitter users' account details 'spambot' accounts or real users? Elon Musk has said that the 44 billion worth contract can be continued if it is clarified.