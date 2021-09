ஆப்கான் விமான தளத்தை கைப்பற்றி.. இந்தியாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தானை தூண்டிவிட சீனா சதி..பரபரப்பு தகவல்!

Washington

oi-Rayar A

வாஷிங்டன்: ஆப்கானிஸ்தான் விமான தளத்தை கைப்பற்ற சீனா முயற்சிக்கிறது என்றும் இந்தியாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தானை பயன்படுத்த முயற்சி செய்கிறது என்றும் ஐக்கிய நாடுகளுக்கான அமெரிக்காவின் முன்னாள் தூதரக அதிகாரி நிக்கி ஹேலி தெரிவித்துள்ளார்.

Kashmir உள்ளிட்ட Muslim நிலங்களையும் விடுதலை பெற செய்ய வேண்டுமாம் | Oneindia Tamil

பெண்ணை நிர்வாணமாக்கி.. சாம்பல் பூஜை.. சாமியார் உட்பட 3 பேருக்கு வலை.. என்ன நடந்தது?

இது தொடர்பாக அவர் மேலும் கூறியதாவது:- ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து படைகளை திரும்பப் பெறுவதற்கான அவசர முடிவுக்குப் பிறகு அமெரிக்க கூட்டாளிகளின் நம்பிக்கையை அதிபர் ஜோ பைடன் இழந்து விட்டார்.

English summary

Former United States Ambassador to the United Nations Nicki Haley has said that China is trying to seize the Afghan air base and use Pakistan against India