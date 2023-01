இப்படியா பண்ணுவீங்க.. இண்டர்வியூ செய்து கொண்டிருந்த போதே பணி நீக்கம்.. HR-க்கு ஷாக் கொடுத்த கூகுள்

ஆள் சேர்ப்பு பிரிவில் பணியாற்றிய எச்.ஆர் ஒருவரை இண்டர்வியூ செய்து கொண்டிருந்த போதே பணி நீக்கம் செய்து கூகுள் தலைமை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பொருளாதார மந்தநிலை அச்சத்தால் கூகுள், மைக்ரோசாப்ட் உள்பட உலகின் முன்னணி தகவல் தொழில் நுட்ப நிறுவனங்களும் லே ஆஃப் நடவடிக்கையை எடுத்து வருகின்றன. அந்த வகையில், கூகுள் நிறுவனம் ஆள் சேர்ப்பு பிரிவில் பணியாற்றிய எச்.ஆர் ஒருவரை பணி நீக்கம் செய்துள்ளது. அதுவும் இண்டர்வியூ செய்து கொண்டிருந்த போதே இந்நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவல், உக்ரைன் - ரஷியா போர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பல்வேறு காரணங்களால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக உலக பொருளாதாரம் கணிசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

2023-ம் ஆண்டில் 3-ல் 1 பங்கு உலக பொருளாதாரம் மந்த நிலையை சந்திக்கும் என்று ஐஎம்எப் எச்சரித்து இருந்தது.

அம்மா மரணத்திற்காக போன ஊழியர்.. திரும்பி வந்தவருக்கு ஷாக் தந்த சுந்தர் பிச்சை.. சர்ச்சையில் கூகுள்!

English summary

Due to the fear of economic recession, the world's leading information technology companies including Google and Microsoft are taking lay off action. In that way, Google has taken action by firing an HR person who worked in the recruitment department. It has also done this while conducting an interview.